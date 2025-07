elsa giordano difende giorgia con classe

. Una risposta elegante alle critiche di Donatella Rettore. Guai a sfiorare anche solo con un soffio di vento la voce di Giorgia. A ricordarlo, con un’eleganza che non ha bisogno di alzare il tono, è Elsa Giordano, madre della celebre cantautrice romana. Giorgia e Elsa Giordano PH IG In un’Italia spesso sopraffatta dal rumore delle opinioni troppo facili, dove la polemica viene scambiata per brillantezza e l’imitazione per omaggio, la signora Giordano sceglie un altro registro: quello del garbo, della fierezza composta, del sentimento autentico. Nel giorno del compleanno di Donatella Rettore, che pochi giorni prima aveva dichiarato che Giorgia fosse “sopravvalutata” e che “non avesse portato nulla di nuovo, essendo l’imitazione di Whitney Houston ”, la madre dell’artista non si lascia trascinare nel gioco del botta e risposta. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

