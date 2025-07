La Spagna e le ronde razziste per la caccia ai magrebini Arrestato uno dei leader la sinistra contro Vox | Diffonde messaggi d’odio

Ventinove anni, guardia del corpo privata, candidato fallito per un ruolo di agente penitenziario: è il profilo di Christian L. F., arrestato in Spagna con l’accusa di essere uno dei presunti capi del gruppo estremista “ Deport Them Now UE” (Dtn), la piattaforma che ha lanciato appelli violenti contro i migranti, in particolare in relazione agli scontri avvenuti nei giorni scorsi a Torre Pacheco, nella regione di Murcia. Proprio lì, il gruppo aveva incitato i cittadini a organizzare “ ronde di quartiere per dare la caccia ai delinquenti magrebini ”, con un richiamo aperto alla violenza che non ha precedenti nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Spagna e le ronde razziste per “la caccia ai magrebini”. Arrestato uno dei leader, la sinistra contro Vox: “Diffonde messaggi d’odio”

