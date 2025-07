In questi giorni i giudizi degli osservatori piĂą autorevoli a proposito delle ultime scelte di Donald Trump sulla guerra in Ucraina si sono divaricati come non mai (ripeto, sto parlando del giudizio degli osservatori piĂą autorevoli: no saltimbanchi, no propagandisti putiniani piĂą o meno camuffati, no perditempo). In molti segnalano la svolta fondamentale compiuta sulle armi, sia pure all’interno della consueta retorica sul fatto che ora sarĂ la Nato a pagarle. Altri sottolineano però anche il ridicolo ultimatum di cinquanta giorni dato alla Russia, giusto alla scadenza del precedente ultimatum di due settimane, a sua volta rilanciato al termine di un altro paio di simili sparate, con cui spesso Trump sembra semplicemente voler buttare la palla in tribuna. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'insopportabile oscillazione trumpiana tra l'Ucraina e gli ammiccamenti al Cremlino