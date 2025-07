Tancredi chi è l' assessore di Sala accusato di corruzione e falso

Giancarlo Tancredi, attuale assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, è comparso questa mattina tra i sei nomi per i quali la Procura del capoluogo lombardo ha chiesto misure cautelari nell'ambito di un filone dell'inchiesta giudiziaria sulla gestione urbanistica della città . Per lui l'ipotesi formulata dai pm è quella di corruzione e falso. Storico dirigente comunale, ha firmato i progetti chiave della città : da Porta Nuova a Citylife, passando per Expo e gli scali ferroviari. Nominato assessore nel 2021 dal sindaco Giuseppe Sala, è stato difeso da Palazzo Marino rispetto a un'ipotesi di incompatibilità sollevata nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tancredi, chi è l'assessore di Sala accusato di corruzione e falso

