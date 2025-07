Cina | Yunnan museo fossile a Chengjiang

Il 15 luglio 2025 le persone visitano il museo del patrimonio naturale mondiale del sito fossile di Chengjiang nella contea di Chengjiang, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Questo museo, il primo del suo genere costruito in un sito fossile del Paese, ha visto un’impennata di visite e viaggi di studio dall’inizio delle vacanze estive. Un visitatore osserva il cranio fossile di un antico animale al museo del patrimonio naturale mondiale del sito fossile di Chengjiang, nella contea di Chengjiang, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 15 luglio 2025. Questo museo, il primo del suo genere costruito in un sito fossile del Paese, ha visto un’impennata di visite e viaggi di studio dall’inizio delle vacanze estive. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Yunnan, museo fossile a Chengjiang

In questa notizia si parla di: museo - fossile - chengjiang - cina

