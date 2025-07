VIDEO Scafati De Luca avvia il collettore e… i controlli

Tempo di lettura: < 1 minuto Non basta essere quasi arrivati al completamento del programma per il risanamento del fiume Sarno, ora occorre uno sforzo congiunto di tutti per fermare chi continua ad inquinare. Ad annunciare i controlli rigidi è stato questa mattina direttamente il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha partecipato alla cerimonia attraverso la quale a Scafati è stato premuto per la prima volta il bottone che attiva un nuovo impianto di sollevamento Che consente di collettore i reflui di 36.400 abitanti al depuratore di Scafati. Una vera e propria svolta ambientale per il Comune guidato dal sindaco Pasquale Aliberti presente all’iniziativa che ha illustrato gli ulteriori passi del programma energie per il Sarno frutto della sinergia tra regione Campania, ente idrico Campano e Gori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

