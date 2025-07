Leoni Inter l’operazione è rimandata | cosa serve per sbloccare l’affare i nerazzurri si muovono

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L' Inter sta preparando con attenzione il futuro della propria retroguardia, pianificando il rinforzo della difesa con un giovane talento che potrebbe diventare il perno della squadra nei prossimi anni. Giovanni Leoni, classe 2006 e attualmente in forza al Parma, è il profilo che la dirigenza nerazzurra sta monitorando con grande interesse. Il difensore, che ha mostrato notevoli qualità tecniche e fisiche, è considerato un'opportunità imperdibile per l'Inter, che cerca di coniugare esperienza e freschezza nella costruzione della squadra del domani.

