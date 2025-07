Bolaffi è morto il presidente onorario Alberto

La società Bolaffi, casa d'aste e collezionismo, comunica "con immenso dolore" la scomparsa del proprio presidente onorario, il cavaliere del lavoro Alberto Bolaffi, avvenuta questa notte, all'età di 89 anni. Terza generazione della famiglia alla guida dell'azienda dagli Anni Sessanta fino al 2013, Alberto Bolaffi "ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione di Bolaffi, valorizzando la tradizione, iniziata con suo nonno nel lontano 1890, e dando al commercio filatelico un ulteriore, grande impulso a livello nazionale e internazionale" si legge in una nota della società . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bolaffi, è morto il presidente onorario Alberto

In questa notizia si parla di: bolaffi - alberto - presidente - onorario

È morto Alberto Bolaffi, ha guidato la casa d’aste dagli Anni Sessanta al 2013. Aveva 89 anni - Il cordoglio della Società : «Ha valorizzato la tradizione iniziata con suo nonno nel 1890 e dato al commercio filatelico un grande impulso a livello nazionale e internazionale»

Morto Alberto Bolaffi, per oltre 50 anni alla guida della casa d’aste e collezionismo - Roma, 16 luglio 2025 – Mondo del collezionismo in lutto per la scomparsa del cavaliere del Lavoro Alberto Bolaffi.

Morto Alberto Bolaffi, il presidente onorario della storica casa d’aste aveva 89 anni - (Adnkronos) – Il Cavaliere del Lavoro Alberto Bolaffi, presidente onorario della società Bolaffi, è morto nella notte all'età di 89 anni a Torino.

Bolaffi, è morto il presidente onorario Alberto; Morto Alberto Bolaffi, il re dei francobolli e del collezionismo: chi era; Lutto nel mondo del collezionismo: è morto all'età di 89 anni Alberto Bolaffi.

Bolaffi, è morto il presidente onorario Alberto - La società Bolaffi, casa d'aste e collezionismo, comunica "con immenso dolore" la scomparsa del proprio presidente onorario, il cavaliere del lavoro Alberto Bolaffi, avvenuta questa notte, all'età di ... Come scrive msn.com

Morto Alberto Bolaffi, il presidente onorario della storica casa d’aste aveva 89 anni - Il Cavaliere del Lavoro Alberto Bolaffi, presidente onorario della società Bolaffi, è morto nella notte all'età di 89 anni a Torino. Si legge su msn.com