arte come respiro e relazioni remo salvadori in tre luoghi milanesi

Milano, 16 lug. (askanews) - Una mostra diffusa a Milano sul lavoro di Remo Salvadori, artista che ha sempre cercato, pur usando anche misure monumentali, di cogliere le energie sottili e di trasformare l'esperienza in sentimento prima che in oggetti. A Palazzo Reale, ma anche al Museo del Novecento e nella di San Gottardo in Corte, le opere di Salvadori accompagneranno l'estate della città. "La mostra abita il luogo - ha detto Salvadori ad askanews - e questa è un'esperienza anche per me, una bella esperienza, e in più posso condividere questa esperienza con gli altri e questo è grandioso perché non faccio il lavoro per me".

