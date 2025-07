OPS Mediobanca inizia la partita di MPS

L’offerta pubblica di scambio lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca ha ufficialmente preso il via questa settimana. Si tratta di uno dei passaggi più significativi nel panorama bancario italiano degli ultimi anni, una delle operazioni del cosiddetto risiko per il consolidamento del settore. L’operazione mira infatti a un’integrazione profonda tra due storici istituti del credito nazionale. Sin dalle prime battute però non sono state nascoste le posizioni divergenti tra gli attori di mercato e istituzionali. Le prossime settimane saranno quindi decisive per misurare la capacità d i MPS di conquistare consenso tra gli azionisti e difendere il valore industriale e strategico dell’operazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - OPS Mediobanca, inizia la partita di MPS

In questa notizia si parla di: mediobanca - partita - inizia - però

Il contrattacco di Mediobanca su Banca Generali: la partita è politica e riguarda il governo - Mediobanca ha lanciato un’offerta pubblica di scambio (Ops) sul 100% di Banca Generali. L’operazione comporta la cessione della partecipazione in Generali e l’ investimento in Banca Generali di 6,3 miliardi […] The post Il contrattacco di Mediobanca su Banca Generali: la partita è politica e riguarda il governo first appeared on il manifesto.

Mediobanca vince il primo tempo della partita Generali, ma occhio alla scalata di Mps - Come da pronostico, la lista proposta da Mediobanca per il rinnovo del cda di Generali, con la conferma al vertice di Philippe Donnet (amministratore delegato) e Andrea Sironi (pre.

La vittoria di Mediobanca in Generali e le prossime mosse della partita a scacchi sulle banche - La vittoria di Mediobanca nell’assemblea dei soci di Assicurazioni Generali nella giornata del 24 aprile è stato un passaggio importante che ha indirizzato, ma non risolto, il risiko bancario e finanziario italiano, giunto al suo punto più caldo degli ultimi decenni.