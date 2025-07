Forbidden Fruit Alihan lascia Zeynep | il mistero del passato lo perseguita

Alihan lascia Zeynep nelle nuove puntate di Forbidden Fruit. Improvvisamente, l'imprenditore decide di mettere fine alla loro relazione e nasce un nuovo mistero. Il tutto accade proprio quando tutto sembra procedere per il meglio tra questi due personaggi, che inizialmente mantengono segreta la loro love story. Gli unici che sono a conoscenza di questa relazione, per il momento, sono Yildiz e Hakan. Inoltre, anche Ender nota la vicinanza tra loro e cerca di mettere i bastoni tra le ruote. Sembra proprio per finalmente sia Alihan che Zeynep abbiano trovato la felicitĂ . Ma ecco che le anticipazioni turche segnalano una svolta inaspettata.

In questa notizia si parla di: alihan - zeynep - forbidden - fruit

