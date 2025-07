Concorso scuola secondaria per discipline letterarie e latino – 30 Posti in Calabria e Sicilia scadenza 16 agosto 2025 Bando

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – ha pubblicato un nuovo avviso di rettifica e integrazione relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato all’immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare, il bando riguarda la classe di concorso A011 . Concorso scuola secondaria per discipline letterarie e latino – 30 Posti in Calabria e Sicilia, scadenza 16 agosto 2025 Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

