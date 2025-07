Incidente a Pianezza | scontro tra auto e moto il centauro finisce all' ospedale

Un incidente si √® verificato nella mattinata di ieri, marted√¨ 15 luglio 2025, in via Druento a Pianezza. Si √® trattato dello scontro tra un'auto e una moto e ad avere la peggio √® stato il centauro, trasportato in ambulanza all'ospedale di Rivoli. Qui gli sono stati riscontrate la frattura di un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

