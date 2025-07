Taddeucci distrutta dopo l'argento ai Mondiali A 31° è terribile Dovrò bere tre litri d'acqua

Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d'argento nella 10 km in acque libere dei Mondiali di nuoto di Singapore. Un traguardo ottenuto tra mille difficoltà: "È stata terribile, in alcuni momenti l'acqua era un pochino più fresca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: taddeucci - argento - mondiali - terribile

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci d’argento alle spalle di Mihalyvari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.

Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si tinge d’argento nella 10 km degli Europei a Stari Grad. Vince Mihalyvari - Prima gara e prima medaglia per l’Italia negli Europei di nuoto di fondo 2025. Nelle acque libere di Stari Grad, sull’isola di Hvar, si è subito cominciato a fare sul serio con la distanza più importante del programma, ovvero la 10 km.

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci tattica e cuore: l’Azzurra fa argento nella 10 km - Stari Grad, 28 maggio 2025 – Si aprono con un successo italiano gli Europei di Nuoto di Fondo, in svolgimento a Stari Grad, in Croazia.

Taddeucci distrutta dopo l’argento ai Mondiali. “A 31° è terribile. Dovrò bere tre litri d’acqua”; Ginevra Taddeucci forse ai saluti: “Non so se sia stato il mio ultimo Mondiale. Ci sono delle falle organizzative”; Il pasticcio della 10 km ai Mondiali di nuoto rinviata per la qualità dell'acqua non accettabile.

A Singapore fantastico bis con le donne: Taddeucci d'argento nella 10 km - Ginevra: "Ora però cambi qualcosa con i problemi dell'acqua, è tutto sbagliato" ... Da gazzetta.it

Mondiali nuoto: Taddeucci ‘argento coronamento mia carriera’ - ROMA, 16 LUG – “Mi mancava questa medaglia è il coronamento di tutta una carriera sono contenta, anche se è stato difficile gareggiare qui, l’acqua era troppo calda”. lasicilia.it scrive