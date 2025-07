Lotta alle zanzare ora è attiva anche in tutti i lidi la distribuzione gratuita dei larvicidi

La distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi anti zanzare è attiva in tutti i nove lidi, oltre che negli uffici decentrati di Ravenna e del forese. Il prodotto può essere ritirato negli uffici di informazione turistica, gestiti dalle pro loco a Casalborsetti e a Lido Adriano e da Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: zanzare - tutti - lidi - distribuzione

Il rimedio naturale che utilizzano tutti: così non avrai più zanzare in casa - Esistono rimedi naturali per tenere lontane le zanzare, vi spieghiamo come fare: basta davvero poco Dopo una prima fase primaverile piuttosto movimentata e caratterizzata da piogge e tempo instabile, finalmente, stiamo entrando a pieno titolo nella bella stagione.

Mai più mosche e zanzare in casa: il rimedio naturale che utilizzano tutti - Come allontanare mosche e zanzare in casa. Laddove non arrivano zanzariere e insetticidi, possiamo provare con questi altri metodi … naturali Complici le temperature ancora cangianti e tutt’altro che elevate, nonostante siamo a primavera inoltrata, di zanzare in giro ancora non se vedono.

Tutti abbiamo in caso questi prodotti: possono salvarci dalla zanzare - Si avvicina l’estate e con essa il pericolo di essere attaccati (e punti) dalle zanzare. Alcuni prodotti che abbiamo in casa possono aiutarci ad alleviare il problema Sono in arrivo giorni di grande caldo in Italia.

Lotta alle zanzare, anche in tutti i lidi è attiva la distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi; È arrivato il nuovo Ravenna24Weekly!; Campagna contro la proliferazione delle zanzare: al via la distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi.

Le zanzare non danno tregua. Ai Lidi di Comacchio decolla il drone per trattamenti speciali - Dopo il picco di infestazioni registrato la scorsa settimana, l’abbassamento delle temperature degli ultimi due giorni, unito alla forte ventilazio ... Riporta msn.com

Zanzare a Ravenna: lidi nord assediati - Il Resto del Carlino - Zanzare a Ravenna: lidi nord assediati Casal Borsetti, Marina di Ravenna, Marina Romea e Punta Marina i punti più colpiti, come emerge dal monitoraggio settimanale di Azimut. Come scrive ilrestodelcarlino.it