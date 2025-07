IA Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA Marti Commissione Cultura Senato | Intervenire con decisione sul fronte della formazione

“La politica ha il dovere di intervenire con decisione sul fronte della formazione, definendo, al tempo stesso, limiti chiari. Ci troviamo di fronte a un ambito in continua evoluzione: per questo è essenziale proseguire il confronto già avviato, al fine di regolamentare in modo efficace questi nuovi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - IA. Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA, Marti (Commissione Cultura Senato): "Intervenire con decisione sul fronte della formazione"

