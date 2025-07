Roma travolge una donna su via Tuscolana e si dà alla fuga

Roma, 16 luglio 2025 – Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno individuato ieri mattin a il pirata della strada che la sera precedente, lunedì 14 luglio, aveva travolto una cittadina di 53 anni su via Tuscolana, zona Quadraro, per poi darsi alla fuga, lasciando a terra la donna ferita. Gli agenti del VII Gruppo Appio, intervenuti per i rilievi dell’incidente, avvenuto all’altezza di via dei Pisoni, hanno avviato immediatamente le indagini e grazie agli elementi raccolti sul luogo dei fatti e ad alcune testimonianze è stato possibile risalire al veicolo investitore, una Toyota CHR, per poi rintracciare successivamente, in zona Cinecittà , l’uomo che si trovava alla guida la sera dell’incidente: un cittadino italiano di 36 anni, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

