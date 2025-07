Cagliari linea verde con Pisacane anche sul mercato | per l’attacco piace Sebastiano Esposito

Il Cagliari di Fabio Pisacane prende forma tra le montagne di Ponte di Legno, dove la squadra è al lavoro per preparare la nuova stagione. Il neo allenatore, promosso dalla Primavera alla

Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane

Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane - Un`altra panchina cambia di padrone. Davide Nicola non sarà più l`allenatore del Cagliari: la decisione era nell`aria ma ora è arrivata l`ufficialità

Cagliari: i motivi della separazione con Davide Nicola. Pisacane, Vanoli, Juric e Gilardino in corsa per la successione - 36 punti in 38 giornate di Serie A che hanno portato ad ottenere una salvezza ad una giornata dal termine del campionato.

Inizia la nuova stagione del Cagliari: i rossoblù di mister Fabio Pisacane si raduneranno domani, giovedì 10 luglio, al CRAI Sport Center di Assemini. Da domenica 13 luglio al via il ritiro di Ponte di Legno (BS). Ventinove i calciatori convocati

Cagliari | Da Idrissi a Veroli, fino a Cavuoti: Giulini e la linea verde di Pisacane; Stagione complicatissima ma le pretendenti non mancano: per il 2005 si apre un'opportunità in Serie A; Idea Mazzitelli: esperienza e qualità per la mediana di Pisacane.

Cagliari, Pisacane punta sulla linea verde: tanti giovani convocati per il ritiro estivo - Cagliari, il tecnico Fabio Pisacane ha dettato la linea in vista della prossima stagione.

Cagliari, Pisacane ha le idee chiare dal punto di vista tattico: punterà sulla difesa a 4 - Cagliari, il nuovo allenatore Fabio Pisacane sta provando il passaggio alla difesa a quattro nel corso di questi giorni di ritiro a Pontedilegno Il Cagliari si prepara ad affrontare la nuova stagione