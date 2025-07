Benevento ufficiale l’acquisto dell’attaccante Della Morte

Tempo di lettura: < 1 minuto Salgono a nove gli acquisti del Benevento che ha ufficializzato l’approdo in giallorosso di Matteo Della Morte. Si tratta di un attaccante che in serie C faceva gola a molte squadre ma Carli è stato bravo e tempestivo ad anticipare la concorrenza fornendo a mister Auteri una preziosa alternativa per il suo 3-4-3. Della Morte è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e nell’ultima stagione ha messo a segno 5 reti in 41 partite con il Vicenza sfiorando per il secondo anno di fila la promozione in B. “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società L. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, ufficiale l’acquisto dell’attaccante Della Morte

In questa notizia si parla di: morte - benevento - attaccante - ufficiale

Benevento, perseguita una donna e minaccia di morte un uomo per gelosia: 58enne arrestato in flagranza - A Benevento, un 58enne è stato arrestato per atti persecutori. L'uomo perseguitava una coppia per gelosia ossessiva.

Benevento a lutto per la morte di Francesco Pio, niente festeggiamenti per il Napoli - Lutto per la morte di un 17enne giovane promessa del calcio: Benevento resta in silenzio durante la partita del Napoli e alla vittoria azzurra.

Benevento, proclamato il lutto cittadino per la morte di Pietrantonio - Tempo di lettura: < 1 minuto Con apposita ordinanza del sindaco Clemente Mastella è stato proclamato il lutto cittadino nella giornata di domani per la morte di Antonio Pietrantonio, già sindaco della Città di Benevento dal 1982 al 1992.

Mercato Serie C | Benevento, fatta per l’arrivo dell’attaccante Matteo Della Morte Vai su X

Mercato Vicenza, Della Morte lascia il Vicenza e va al Benevento: la storia di un attaccante che non ha rispettato le attese Vai su Facebook

MATTEO DELLA MORTE È UN NUOVO CALCIATORE GIALLOROSSO; MERCATO VICENZA, UFFICIALE IL PRESTITO DI DELLA MORTE AL BENEVENTO; Ufficiale la cessione di Della Morte al Benevento.

Benevento, ufficiale l'arrivo di Matteo Della Morte - Matteo Della Morte è giunto in città ieri sera, stamattina è stato presentato ufficialmente dal Benevento. Si legge su msn.com

Il Benevento si rinforza in attacco: preso Della Morte - Il club campano ha perfezionato l'acquisto di Matteo Della Morte, centravanti classe 1999. Secondo calciomercato.com