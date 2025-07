buste con proiettile dopo le polemiche per la moglie del ministro urso arrivano le minacce shock

Il ministro Adolfo Urso ha deciso di replicare pubblicamente alle critiche sorte dopo la diffusione del video condiviso da Luca Zingaretti, che mostrava la moglie del ministro passare davanti a una fila in aeroporto, accompagnata dalla scorta. In una lettera inviata a La Repubblica, Urso ha precisato di non aver ignorato la questione, ribadendo che la gestione delle misure di sicurezza è competenza esclusiva della scorta, come previsto da una specifica circolare interna in vigore dal 2013. Nella missiva, Urso ha voluto anche rivelare un dettaglio finora rimasto riservato: il 27 ottobre 2023 ha ricevuto una lettera minatoria contenente due proiettili e un messaggio in cui si faceva esplicito riferimento a possibili ritorsioni nei confronti della moglie, qualora non avesse cambiato atteggiamento in relazione alle sue attività istituzionali sulla golden power. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

