Stadio San Siro il Tar dà l’ok | via libera alla vendita a Milan e Inter

Stadio San Siro, Tar di Milano boccia il ricorso: via libera alla vendita! Una svolta decisiva per il futuro dello stadio e di Inter e Milan.

Milano, la rivolta degli architetti: “Già superate 500 firme per salvare lo stadio San Siro” - Milano – Non solo Ken Loach, il regista che ci ha raccontato la working class britannica, e l’appello contro l’abbattimento del vecchio San Siro l’ha firmato in nome della preservazione del calcio come sport popolare.

Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti - Scadrà alle 23,59 di domani l’avviso pubblico del Comune di Milano “per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza”.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

San Siro, il faro dei pm sul vincolo La procura vuole vedere chiaro sulla vendita di San Siro alle squadre di Milan e Inter e sull'eventuale vincolo paesaggistico che pende sullo stadio. Le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di fi

