Il piano regolatore ombra di Milano costruito sulle tangenti così imprenditori e architetti hanno generato una incontrollata espansione edilizia

Un pgt (piano generale del territorio) “ombra”, un “ sistema criminoso ” operativo per portare avanti quella che il procuratore capo di Milano ha definito “incontrollata espansione edilizia”, “un allarmante predominio degli interessi privati su quelli pubblici “. È così che i pm di Milano definiscono il flusso di cemento verticale progettato eo cresciuto nel corso del tempo nella scintillante capitale economica italiana. Un’espansione urbanistica illecita per gli inquirenti avvenuta grazie a ipotizzate corruzioni e conflitti di interessi all’interno e sullo sfondo del Comune di Milano. Sono quattordici i progetti finiti nel mirino degli inquirenti e della Guardia di finanza: dal P39 o Pirellino allo Scalo Porta Romana, dai Bastioni di Porta Nuova alla Goccia Bovisa, passando per le Corte di Bayres, Park Towers, East town, Torre Futura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il piano regolatore “ombra” di Milano costruito sulle tangenti, così imprenditori e architetti hanno generato una “incontrollata espansione edilizia”

Inchiesta urbanistica Milano, chiesti arresti domiciliari per re del mattone Catella e assessore Tancredi, indagato Boeri: "Incontrollata espansione edilizia" - Questa mattina la Guardia di Finanza ha eseguito nel Comune di Milano un ordine di esibizione di documentazione relativo agli interventi edilizi oggetto dell'indagine La procura ha chiesto 6 arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano.

