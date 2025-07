Pensione anticipata sempre più difficile | l’effetto dei tagli del Governo

L’ Inps ha presentato in Parlamento il suo rapporto annuale sui dati raccolti per quanto riguarda pensioni, lavoro e bonus. Per la previdenza sociale, l’istituto ha riscontrato un netto aumento dell’ età pensionabile media, dovuto alle condizioni sempre più difficili di accesso alle forme di pensione anticipata. Aumenta invece la spesa pubblica per le pensioni. Negli ultimi 8 anni è cresciuta del 68%, diventando una delle voci principali nel bilancio dello Stato. Migliora però la sostenibilità del sistema, soprattutto grazie alle riforme che hanno aumentato l’età per la pensione di anzianità e vecchiaia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensione anticipata sempre più difficile: l’effetto dei tagli del Governo

