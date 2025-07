Spiaggia Libera Tutti festeggia 700 ingressi nel primo mese ora ospiti i ragazzi di Riviera Basket

Spiaggia Libera Tutti compie un mese dalla sua inaugurazione ufficiale confermandosi un progetto innovativo e molto atteso nel cuore balneare di Rimini. E sono 701 le prenotazioni registrate nel corso del primo mese di attivitĂ , con picco dal 26 giugno all'11 luglio quando gli arrivi sono stati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

All'Ombra dei Cantautori continua sotto le stelle! Mercoledì 16 luglio, ore 22:00 Spiaggia Libera Tutti – Viale Primo Vere, Pescara (confine Francavilla) Questa settimana sul palco: Miriam Ricordi in duo, con un live potente, intimo e vibrante.

SummerTrax from RadiostART BB1 - Pino Morelli - Globster Domenica 13 luglio 2025 dalle 19 Spiaggia Libera Tutti Viale Primo Vere (confine tra Pescara e Francavilla)

Rimini: “Spiaggia Libera Tutti” festeggia 700 ingressi nel primo mese di attività - Compie un mese oggi dalla sua inaugurazione ufficiale confermandosi un progetto innovativo e molto atteso nel cuore balneare di Rimini. chiamamicitta.it scrive

