Festa di fine anno solidale alla Scuola Ventena Raccolti oltre mille euro da destinare alla ' Prima Coccola'

Il cuore grande delle famiglie di Cattolica. Alla Scuola dell'infanzia Ventena, la festa di fine anno dello scorso 24 giugno è stata l’occasione per lanciare una raccolta fondi destinata all’associazione “Prima Coccola”, da anni in prima linea per aiutare i parenti e i loro piccoli che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: prima - festa - fine - anno

Via Fiorentina in festa: la prima edizione sabato 24 maggio - Arezzo, 15 maggio 2025 – Al via la prima edizione di “ Via Fiorentina in festa”. Sabato 24 maggio dalle ore 18 fino alla mezzanotte l'arteria di ingresso alla città si trasformerà in un'isola pedonale dall'altezza dell'incrocio con via Spallanzani fino all'Istituto statale di istruzione superiore Margaritone-Vasari di Arezzo.

SOGNANDO BALLANDO, PRIMA PUNTATA: LA SFIDA TRA I MAESTRI E LA FESTA PER I 20 ANNI - Venerdì 9 maggio alle 21.30, in diretta su Rai1, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, lancia “Sognando Ballando con le stelle”, il talent per selezionare un nuovo maestro per lo show autunnale.

Juventus Women Inter 0-1: sconfitta allo Stadium prima della festa scudetto - di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match valido per il campionato di Serie A femminile.

FC AVIS LAURIA PRESENTA: GRAN GALA’ DEL CALCIO ? ? Venerdì 27 giugno ore *19:30* ? PIAZZA DEL POPOLO Siamo lieti di invitarvi tutti alla nostra festa di fine anno. Tutte le categorie del settore giovanile e la prima squadra saran Vai su Facebook

Cattolica: raccolta fondi per la Prima Coccola alla festa di fine anno della scuola Ventena; Cattolica: raccolta fondi per la “Prima Coccola” alla festa di fine anno della scuola Ventena; Notte prima degli esami. Così Castiglion Fiorentino ha ospitato la festa di fine anno scolastico.

Cattolica: raccolta fondi per la “Prima Coccola” alla festa di fine anno della scuola Ventena - Alla Scuola dell'infanzia Ventena, la festa di fine anno dello scorso 24 giugno è stata l’occasione per lanciare ... Da chiamamicitta.it

Tradizione prima della maturità: la festa di fine anno all’Anzilotti - Tradizione prima della maturità: la festa di fine anno all’Anzilotti Le luci si spengono, sul piazzale resta qualche traccia della serata appena finita: palloncini di plastica, una ghirlanda ... Secondo lanazione.it