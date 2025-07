Rimini trovato il cadavere di un uomo in spiaggia | si indaga sulle cause del decesso

Il corpo senza vita di un uomo, di età avanzata, è stato trovato questa mattina in acqua, nel tratto di mare nei pressi di Bellariva di Rimini, all’altezza del bagno 95. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia Costiera col supporto dei carabinieri. Secondo quanto appreso, la vittima aveva addosso i documenti. Si sta indagando su quanto accaduto, non è escluso che il decesso sia riconducibile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimini, trovato il cadavere di un uomo in spiaggia: si indaga sulle cause del decesso

