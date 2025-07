Gli street tutor si spostano a Borgo Marina | 12 operatori in campo per il potenziamento della sicurezza

Dopo il servizio sperimentato a Marina Centro, nei prossimi giorni il servizio degli street tutor si concentrerà nella zona di Borgo Marina, mantenendo le stesse modalità operative già sperimentate con efficacia. L'iniziativa prevede l'impiego di 12 operatori complessivi che opereranno in turni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: marina - street - tutor - borgo

Gli street tutor in azione nell'area del "triangolone", pronti a intervenire anche a Borgo Marina - Sono entrate in servizio lo scorso fine settimana 12 figure di street tutor, 6 nella serata di venerdì 11 luglio e altrettante in quella di sabato 12 luglio, nell'ambito del potenziamento delle attività di prevenzione e sicurezza urbana.

Gli street tutor si spostano a Borgo Marina: 12 operatori in campo per il potenziamento della sicurezza; RIMINI: Sicurezza, partito il servizio degli street tutor; Parte l’estate degli street tutor. In dodici a supporto dei vigili.

Street tutor in azione per una movida più sicura: debutto positivo a Marina Centro - Sono entrate in servizio lo scorso fine settimana 12 figure di street tutor, 6 nella serata di venerdì 11 luglio e altrettante in quella di sabato 12 luglio, ... chiamamicitta.it scrive

Debutto nell'estate 2025 per gli street tutor. Nel fine settimana 12 in servizio - I primi servizi di prevenzione e sicurezza urbana dell'estate 2025 si sono svolti nel fine settimana, con sei operatori venerdì sera e altrettan ... Come scrive newsrimini.it