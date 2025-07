Tentato femmicidio coniugi nello stesso ospedale in prognosi riservata

Tempo di lettura: 2 minuti “Profonda vicinanza alla donna vittima del tentato femminicidio a Cava de’ Tirreni, un fatto che, ancora una volta, ci ricorda quanto sia urgente un impegno concreto nel contrasto alla violenza sulle donne”. A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, il giorno dopo quanto accaduto nella frazione Santa Lucia.Oggi i contorni della vicenda sono più chiari. Vincenzo Romano, impiegato nel settore edile ha colpito con sette fendenti la moglie Veronica Casaburi 34 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato femmicidio, coniugi nello stesso ospedale in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: tentato - femmicidio - coniugi - stesso

Cava de’ Tirreni, tentato femminicidio e suicidio; Patrizia Russo, il marito reo confesso per il femminicidio tenta suicidio in carcere; Femminicidio Gravina, Giuseppe Lacarpia arrestato 14 anni fa per aver tentato di uccidere il figlio.

Cava de' Tirreni, tentato femminicidio-suicidio: 40enne accoltella la moglie e prova a uccidersi - In preda ad un raptus ha afferrato un coltello da cucina ed ha colpito più volte sua moglie all'addome e poi ha tentato di togliersi la vita procurandosi un taglio alla gola. Segnala msn.com

Ferisce coniugi con una fiocina, arrestato per tentato omicidio - E' stato fermato per tentato omicidio il 64enne che ieri sera è stato rintracciato dai carabinieri dopo l'aggressione ai danni di due coniugi, suoi parenti, colpiti da dardi di fiocina. ansa.it scrive