Bologna palazzo evacuato a San Felice per motivi di sicurezza | è polemica sui cantieri per i tram

Famiglie evacuate per delle colonne crepate in via San Felice. Qualcuno ipotizza che siano state causate dai lavori in corso in zona. "Il sindaco aveva garantito che i cantieri non avrebbero causato danni" ha detto il capogruppo Lega Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bologna - felice - cantieri - palazzo

Milan-Bologna 0-1, Italiano: “Non abbiamo concesso niente ai rossoneri, sono felice!” - Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025

Bologna, premiato De Silvestri. Lui: «Coppa Italia? Emozione grandissima. Sono felice di aver rinnovato» - Bologna, premiato De Silvestri. Le dichiarazioni del capitano dei rossoblù al Festival del Top Calcio Umbro Al ‘Festival del Top Calcio Umbro‘, è stato premiato dopo l’ottima stagione del Bologna, di cui è capitano, Lorenzo De Silvestri, che ha parlato al ritiro del premio della stagione dei rossoblù e della vittoria della Coppa Italia.

Bologna, il Mea Culpa di Fabio Poli: «Italiano? Il mio primo giudizio era sbagliato, da tifoso felice di ricredermi» - Bologna, le parole dell’ex Fabio Poli: «Su Italiano faccio mea culpa, da tifoso del Bologna sono ben felice di essermi dovuto ricredere» Fabio Poli, ex calciatore del Bologna, fa mea culpa.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore prova a ribaltare in positivo la classifica sul gradimento dei sindaci che lo vede al 58esimo posto. - "Quando si fanno delle scelte e si aprono dei cantieri dopo anni che non si facevano, si mette nel conto che ci siano person Vai su Facebook

Bologna, evacuato un palazzo di via San Felice. Scoppia la polemica sui cantieri del tram; Bologna, palazzo evacuato a San Felice per motivi di sicurezza: è polemica sui cantieri per i tram; Tram, in San Felice notti insonni e addio posti auto.

Bologna, palazzo evacuato a San Felice per motivi di sicurezza: è polemica sui cantieri per i tram - Qualcuno ipotizza che siano state causate dai lavori in corso in zona. fanpage.it scrive

Bologna, evacuato un palazzo di via San Felice. Scoppia la polemica sui cantieri del tram - D’altronde c’è una tabella di marcia da rispettare, che fissa all’orizzonte la scadenza del Pnrr: giugno 2026. Come scrive informazione.it