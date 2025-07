Asp ancora due giornate di screening mammografico gratuito | ecco dove

Proseguono con intensitĂ all’ASP di Agrigento le azioni dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori. Dopo il successo di adesioni registrato in occasione dell’open week per lo screening del tumore al seno svoltosi, dal 7 all’11 luglio, presso la Casa della ComunitĂ di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: screening - giornate - mammografico - gratuito

Giornate della Prevenzione Cardiovascolare: tavola rotonda e screening gratuiti - FASANO - Il Rotary Club di Fasano, con la collaborazione dell'ambulatorio CardioPiù e il contributo della Bcc di Locorotondo, promuove le “Giornate della Prevenzione Cardiovascolare” in programma dal 16 al 18 maggio 2025: un’importante iniziativa rivolta alla cittadinanza per sensibilizzare e.

Due giornate dedicate alla salute ad Atessa: visite e screening gratuiti per i cittadini - Il Comune di Atessa, attraverso gli assessorati alle Politiche Ssciali e alla Sanità pubblica, promuove due giornate interamente dedicate alla salute, in programma per venerdì 7 e sabato 8 giugno.

Acireale, tre giornate di informazione per gli screening oncologici - Promuovere la cultura della prevenzione oncologica e favorire un’adesione consapevole ai percorsi di diagnosi precoce: è l’obiettivo delle tre giornate informative organizzate dal Distretto Sanitario di Acireale, d’intesa con il comitato locale della Croce Rossa Italiana di Acireale e con il.

Screening mammografico gratuito a Licata e Sciacca; Giornata della donna, in Lombardia screening mammografici e HPV gratuiti; Giornata contro il cancro 2025 in Emilia-Romagna: gli screening gratis.

Screening mammografico gratuito a Licata e Sciacca - Proseguono con intensità all’ASP di Agrigento le azioni dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori. Secondo grandangoloagrigento.it

Venerdì prossimo screening mammografico gratuito al San Giacomo d’Altopasso - Venerdì 18 luglio, dalle 8:30 alle 19:30, presso il reparto di Radiologia dell’ospedale San Giacomo D’Altopasso di Licata è prevista un giornata di prevenzione gratuita dedicata al Tumore della Mammel ... Da licatanet.it