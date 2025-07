Armato di ascia e coltello minaccia un gruppo di giovani

Pomeriggio di ordinaria follia nell'alta padovana. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cittadella hanno denunciato in stato di libertà un 41enne del cittadellese, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: minaccia - armato - ascia - coltello

