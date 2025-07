Euro Digitale | obbligo in arrivo per tutti i venditori entro il 2030

Euro digitale obbligatorio entro il 2030: L'Unione Europea e la Banca Centrale Europea stanno lavorando alacremente per introdurre l'euro digitale, destinato a diventare un mezzo di pagamento ufficiale. Questa misura, prevista entro il 2030, coinvolgerĂ tutti i consumatori e venditori, inducendo un cambiamento significativo nei sistemi di pagamento. L'Euro digitale e il suo impatto. Il progetto dell'euro digitale è centrale per l'UE, con la BCE che ne promuove l'accettazione obbligatoria. Questo nuovo sistema sarĂ equiparato all'euro contante, richiedendo a tutti i venditori di adeguarsi, sia fisici che online, per supportare questo cambiamento.

Euro digitale: una svolta storica per la sovranitĂ monetaria europea - "Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalitĂ e riciclaggio " il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitivitĂ e sovranitĂ monetaria europea ".

Euro digitale in arrivo: perché è una brutta notizia per i cittadini - L'Euro digitale sarà gestito dalle banche ma comporta diversi rischi per i risparmiatori. Eccone alcuni.

Bce: 70 partner per testare euro digitale, c’è anche PostePay - ROMA, 06 MAG – La Bce ha lanciato una “piattaforma per l’innovazione” con quasi 70 partner per la sperimentazione dell’euro digitale.

Euro digitale: cosa prevede il Regolamento UE atteso per il 2026 e cosa cambia per le attività ; Banca d’Italia: entro il 2028 l’euro digitale sarà realtà , passo verso l’integrazione europea; La BCE punta a ottobre per concludere la fase di preparazione all'euro digitale.

