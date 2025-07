Cinema e audiovisivo dalla Regione sostegno a 32 rassegne | a disposizione 350mila euro

Sedici festival e sedici rassegne dedicati al cinema e all’audiovisivo che si svolgono su tutto il territorio regionale nel corso dell’anno con un’ampia diversificazione sotto il profilo dei linguaggi, dei temi trattati e dei target di pubblico. Sono in tutto 32 i progetti finanziati dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cinema e audiovisivo per nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission - Roma, 20 giu. (askanews) – Inaugurata a Roma la nuova Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, un percorso di profonda riforma strutturale con l’obiettivo di diventare il polo del cinema e dell’audiovisivo di Roma e del Lazio, punto di riferimento per tutto il settore.

Dalla Regione un piano da 9.1 milioni per cinema e audiovisivo. Critiche dal Pd: "Fondi tagliati" - Oltre nove milioni per sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva a Roma e nel Lazio. La commissione regionale Cultura ha dato il via libera al Piano 2025, con un impegno totale di risorse pari a nove milioni e 117.

Cinema e audiovisivo, si dimette direttore Nicola Borrelli - Si è dimesso il direttore generale Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. Lo ha comunicato in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che "lo ringrazia e gli conferma la propria stima per il lavoro svolto fin qui".

Un valore aggiunto di 5 miliardi e 90 mila addetti occupati: così un settore strategico per la regione prova a superare la crisi

Cinema, rassegne, omaggi ed eventi: le iniziative estive del CSC - Numerose le iniziative organizzate dal Centro Sperimentale di Cinematografia per il mese di luglio: ... spettacoli.tiscali.it scrive

L'audiovisivo per raccontare il territorio. I progetti innovativi crossmediali del corso promosso da Anica Academy e Regione Toscana - I progetti innovativi crossmediali del corso promosso da Anica Academy e Regione Toscana ... Da maremmanews.it