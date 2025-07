Stefano Cucchi due carabinieri condannati e uno assolto | depistaggio e falso durante il processo

Il tribunale di Roma ha condannato due carabinieri nell’ambito del procedimento Cucchi-ter, legato ai depistaggi e alle falsitĂ nelle testimonianze rese durante le indagini sulla morte di Stefano Cucchi, il 31enne arrestato il 15 ottobre 2009 e morto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini. Al centro del processo, le dichiarazioni ritenute false o fuorvianti che, secondo l’accusa, avrebbero compromesso la corretta ricostruzione dei fatti. Leggi anche: Processo Cucchi, presa oggi la decisione importantissima: “Condanna confermata” Il giudice monocratico ha stabilito una condanna a 3 anni e 6 mesi per il maresciallo Giuseppe Perri e una a 4 anni per Prospero Fortunato, all’epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stefano Cucchi, due carabinieri condannati e uno assolto: depistaggio e falso durante il processo

In questa notizia si parla di: cucchi - stefano - carabinieri - durante

Stefano Cucchi, la procura chiede di condannare 3 carabinieri per falso e depistaggio - Nella vicenda Cucchi abbiamo assistito “ad una attività ossessiva di depistaggio andata avanti per 9 anni: dall’ottobre del del 2009 e fino all’ottobre del 2018.

Stefano Cucchi, la procura chiede di condannare tre carabinieri per falso e depistaggio - Condannare a 4 anni e 2 mesi Maurizio Bertolino, all'epoca dei fatti maresciallo alla stazione carabinieri di Tor Sapienza, a 3 anni e 6 mesi il maresciallo Giuseppe Perri e a 4 anni Prospero Fortunato, all'epoca rispettivamente capitano comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria al nucleo Radiomobile di Roma.

Stefano Cucchi, la procura chiede di condannare tre carabinieri per falso e depistaggio - «Nella vicenda Cucchi abbiamo assistito a una attività ossessiva di depistaggio andata avanti per 9 anni: dall’ottobre del 2009 e fino all’ottobre del 2018.

Condanna confermata per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, accusato di aver preso parte ai depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi. La Corte d’appello di Roma ha deciso per lui un anno e tre mesi di reclusione. Confermati anche i due an Vai su Facebook

Cucchi, depistaggio e falso durante processo: due carabinieri condannati e uno assolto; Depistaggi nel caso Cucchi: condannati due carabinieri, assolto il terzo; Cucchi, due carabinieri condannati per falso e depistaggio.

Cucchi, depistaggio e falso durante processo: due carabinieri condannati e uno assolto - Il giudice monocratico di Roma con la sentenza ha condannato il maresciallo Giuseppe Perri a tre anni e sei mesi e a 4 anni Prospero Fortunato, all’epoca capitano e comandante della sezione ... Si legge su msn.com

Caso Cucchi, falso e depistaggio: due carabinieri condannati, assolto un terzo - Tre anni e sei mesi per Giuseppe Perri, 4 anni a Prospero Fortunato mentre il fatto non sussiste per Maurizio Bertolino ... Lo riporta msn.com