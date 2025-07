Juventus Next Gen Mangiapoco saluta la Giana Erminio | il suo messaggio social d’addio è carico di emozione! – FOTO

Juventus Next Gen, Mangiapoco saluta in maniera definitiva la Giana Erminio: le sue parole commuovono – FOTO. La Juventus Next Gen è nel suo futuro. Prima, però, è stato tempo di saluti per Stefano Mangiapoco. Il portiere ha detto addio alla Giana Erminio, suo club d’appartenenza. Il saluto è avvenuto attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco cos’ha scritto. COMUNICATO – « 365 giorni fa firmavo con questa società , mi approcciavo per la prima volta al professionismo con tanta voglia di apprendere e migliorare. È stato un anno bellissimo, partito con un’operazione al ginocchio e con qualche difficoltà , ma chiuso in crescendo, arrivando a fare la storia della Giana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Mangiapoco saluta la Giana Erminio: il suo messaggio social d’addio è carico di emozione! – FOTO

