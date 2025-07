La palestra dei campioni olimpici pronta a rinascere dopo l' alluvione | approvato il progetto di ripristino

Per la storica palestra, culla di campioni olimpionici di lotta greco-romana, è arrivata l'ora della rinascita. La Giunta comunale di Faenza ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della Palestra Lucchesi, duramente colpita dagli eventi alluvionali del maggio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: palestra - campioni - approvato - progetto

Sulle colline di Riccione, tra luglio e agosto, arrivano i tre rapper italiani campioni di ascolti e di vendite . Vai su Facebook

Ampliamento del Palaindoor, approvato il progetto da 2 milioni; Lignano. Approvato il progetto per i lavori nella palestra comunale.

Palestra Masotti: approvato il progetto di manutenzione straordinaria ... - Sarà candidato al bando “ Nuovi cantieri 2020 ” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, il progetto di manutenzione straordinaria elaborato dall ... lanazione.it scrive

Nuova palestra in via Bellini. Approvato il progetto di fattibilità - Una nuova palestra, moderna e funzionale, sorgerà accanto alla futura scuola primaria di via Bellini, nell’area del centro tennis ex Maf. Lo riporta msn.com