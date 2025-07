Carol Alt e il grande amore per Ayrton Senna | Mai provato nulla di così profondo

Come si può descrivere il più grande amore di una vita? Carol Alt ci ha provato, in un’intervista a La Repubblica che è stata un’occasione per tornare indietro nel tempo, ai ricordi della storia con Ayrton Senna. Entrambi erano all’apice delle rispettive carriere, lei era sposata e la relazione restò clandestina fino alla fine. O meglio, fino alla tragica fine di lui, che perse la vita in un terribile incidente sul circuito di Imola. Carol Alt ricorda Ayrton Senna. “ Ricordo tutto. È difficile parlare di una persona che è morta, perché c’è solo la mia interpretazione, la mia emozione, la mia storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

