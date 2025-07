Ginevra Taddeucci argento che brilla | impresa nella 10 km ai Mondiali di Nuoto

Mondiali di Nuoto e Italia ancora protagonista: dopo il colpo di scena firmato Gregorio Paltrinieri, è tempo di celebrare l’impresa di Ginevra Taddeucci. La nuotatrice fiorentina conquista uno straordinario argento nella 10 chilometri femminile a Singapore, fermando il cronometro a 2h07’55”. Un risultato che non solo regala al tricolore il secondo podio di giornata, ma conferma il talento internazionale di Ginevra, giĂ nota per il suo bronzo olimpico. Un argento che risplende nell’universo del nuoto di fondo, dove la determinazione si misura a colpi di bracciate. E Ginevra, con la sua classe, ha saputo trasformare una gara in uno spettacolo pop, capace di coinvolgere anche chi il nuoto lo segue solo da spettatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

