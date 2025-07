Cybersecurity | parte da Roma il Master che forma i nuovi difensori digitali dell' Italia

Presentazione ufficiale il 16 luglio con ospiti internazionali ed esperti di crisi cyber e digital forensics. Roma, 15 luglio 2025 ‚Äď In un Paese dove il cybercrime cresce pi√Ļ veloce delle contromisure, Universit√† degli Studi Guglielmo Marconi e Fondazione Creativi Italiani rispondono con un nuovo Master universitario di I livello in Cybersecurity e Digital Forensics, progettato per creare una nuova generazione di specialisti nella difesa dei dati, delle imprese e delle istituzioni. Il corso sar√† presentato domani, 16 luglio alle 17:30 presso la Terrazza Prati di Roma (Via Plinio 44) e in diretta streaming, in un evento che riunisce alcune tra le voci pi√Ļ autorevoli dell'ecosistema cyber nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

