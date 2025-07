Calciomercato Inter dietrofront di Percassi per Ederson La posizione dell’Atalanta sulle trattative con i milanesi

Calciomercato Inter, il punto sulle trattative in uscita da Bergamo in direzione Appiano Gentile: il pensiero del presidente Percassi. Il presidente dell’ Atalanta, Antonio Percassi, è al centro di numerose trattative nel mondo del calciomercato Inter, ma le prioritĂ sembrano cambiate nel giro di pochi giorni. Se inizialmente si era parlato con insistenza di un possibile affondo dei nerazzurri per Ederson, centrocampista brasiliano ritenuto ideale per raccogliere eventualmente l’ereditĂ di Calhanoglu – accostato al Galatasaray – la situazione si è evoluta. Il turco, infatti, prenderĂ parte regolarmente al ritiro con la squadra di Simone Inzaghi, allontanando (per ora) le voci di addio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, dietrofront di Percassi per Ederson. La posizione dell’Atalanta sulle trattative con i milanesi

