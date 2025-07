Interventi di manutenzione alle stazioni in programma l' apertura con orario ridotto

Nella giornata di giovedì 17 luglio, le stazioni ecologiche di via Diana e via Ferraresi osserveranno un orario ridotto per consentire un intervento di manutenzione. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday In particolare, la stazione di via Diana chiuderĂ dalle 11.15 alle 13.45, quella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: manutenzione - stazioni - orario - ridotto

Lavori di manutenzione nelle stazioni, quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni del Lazio - Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni del Lazio. Un refrain al quale i pendolari sono ormai abituati quando non devono avere a che fare direttamente con guasti o incendi che mandano in tilt le linee.

Interventi di manutenzione alle stazioni ecologiche, cambiano gli orari di apertura - Orario di apertura ridotto, martedì 24, per le stazioni ecologiche di via Diana e via Ferraresi, che chiuderanno per manutenzione rispettivamente dalle 10.

Lavori di manutenzione nelle stazioni, quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni del Lazio - Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni del Lazio. Un refrain al quale i pendolari sono ormai abituati quando non devono avere a che fare direttamente con guasti o incendi che mandano in tilt le linee.

Dal 19 luglio al 7 settembre chiudono le stazioni di Lanza e Moscova per lavori. La M2 è interrotta tra Cadorna e Garibaldi in entrambe le direzioni. I treni da Gessate/Cologno terminano a Garibaldi (cambio con M5), quelli da Abbiategrasso/Assago a Cad Vai su Facebook

Interventi di manutenzione alle stazioni ecologiche, cambiano gli orari di apertura; Giro d’Italia a Napoli: giovedì 15 maggio la metro 1 Anm farà orario regolare; Treni cancellati a Ferrara. Previsto un weekend di fuoco sulla Bologna-Venezia.

Napoli, metrò Linea 6: dopo un anno ancora mini-treni e orario ridotto - Oggi si celebra il primo compleanno della riapertura di Linea 6 della metropolitana di Napoli. Lo riporta msn.com

Troppa afa e condizionatore guasto. L’aula studio aperta a orario ridotto - L’aula studio di piazza Padania, aperta dal 9 gennaio 2023 e frequentata da centinaia di studenti, non si era mai fermata ad accezione del mese di agosto. Riporta laprovinciadicomo.it