Uno studio neuroscientifico rivela che tra amici affiatati i cervelli si sincronizzano influenzando percezione memoria e perfino le decisioni di acquisto

N on è telepatia né magia: quando passi dal messaggio vocale alla sessione di shopping con la tua migliore amica, i vostri cervelli si accordano come cuffiette wireless sulla stessa traccia. Insomma oltre a unire con un legame profondo, l’amicizia sincronizza anche il cervello. Secondo una nuova ricerca scientifica, gli amici non condividono solo gusti, esperienze e battute su WhatsApp: anche i loro neuroni sembrano battere all’unisono. Una connessione invisibile ma reale, che influenza la percezione, la memoria e perfino le decisioni di acquisto. Amicizia: perché è fondamentale, specie da piccoli, per la crescita. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Uno studio neuroscientifico rivela che tra amici affiatati i cervelli si sincronizzano, influenzando percezione, memoria e perfino le decisioni di acquisto

In questa notizia si parla di: cervelli - studio - neuroscientifico - rivela

‘Cervelli in fuga’ da tutta Italia per un’esperienza di studio all’estero: in 88 partono dalla Toscana - FIRENZE – Oltrepassano l’oceano per andare a studiare un anno in un contesto totalmente differente, dagli Usa all’Australia.

Gli amici si capiscono al volo: ora sappiamo perché; Cani o gatti: chi ha più cervello? La Dott.Suzana Herculano-Houzel lo rivela nel suo studio neuroscientifico.

Cervelli "riattivati" ore dopo morte, studio su capacità ritenuta ... - La sola idea può spaventare, ma i test che hanno permesso di ripristinare la circolazione del sangue e funzioni cellulari nel cervello di alcuni maiali ore dopo la morte non sono capricci da ... Da ilfattoquotidiano.it

Rientro dei cervelli, cosa serve per ottenere le agevolazioni ... - MSN - «Vorrei sapere cosa serve per tornare in Italia grazie alle agevolazioni della Legge sul "rientro dei cervelli", rientrando nella categoria "docenti o ricercatori" (per questa categoria solo il ... msn.com scrive