Trovato morto il patrigno di Kevin Anghele | il 43enne si è tolto la vita

Una tragedia nella tragedia: il patrigno di Kevin Anghele, il 22enne che ha perduto la vita in un incidente stradale avvenuto ieri 15 luglio a Motta di Livenza, si √® tolto la vita. Zdravko Subotic, 43enne di origine bosniaco, compagno della madre del giovane morto nel tentativo di sfuggire ad un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Non si ferma all'alt dei carabinieri e si schianta contro un albero: Kevin muore a 23 anni nella corsa in ospedale FOTO VIDEO Vai su Facebook

Kevin Anghele, trovato morto il patrigno dopo l'incidente fatale al 22enne in fuga dai carabinieri; Kevin Anghele, senza patente e con l'hashish in auto: la fuga dai carabinieri per non essere denunciato di nuo; Incidente di Motta, seconda tragedia: morto anche il patrigno di Kevin.

Kevin Anghele, suicida il patrigno dopo l'incidente fatale al 23enne in fuga dai carabinieri - Tragedia nella tragedia: Zdravko Subotic, classe 1982, patrigno di Kevin Anghele, morto ieri in un incidente stradale a Motta di Livenza, si è tolto la vita ieri sera, ... ilgazzettino.it scrive

Kevin Anghele, il mistero della mail all'avvocato nella notte prima della fuga all'alt dei carabinieri e l'incidente fatale - Una mail spedita al suo legale alle tre notte per segnalare che aveva urgenza di parlarle. Segnala ilgazzettino.it