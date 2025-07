Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per Club al Chelsea la Fifa ha rifilato una copia

Si era capito dalla premiazione, che Trump si stava intestando la vittoria del Mondiale per club. Non schiodava dal palco, tanto che i giocatori del Chelsea ad un certo punto non sapevano come comportarsi. Ma il Presidente degli Stati Uniti è andato oltre: si è tenuto il trofeo, la coppa originale. E la Fifa ha dovuto dare ai vincitori, il Chelsea, una. copia. Lo ha dichiarato lo stesso Trump in un’intervista a Dazn, scrive la Faz.. Il trofeo originale si trova nell’ufficio presidenziale alla Casa Bianca a Washington, ha detto Trump. Avrebbe potuto tenere il trofeo per sempre, e la Fifa gli ha detto che ne sarebbe stato realizzato uno nuovo per gli altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per Club, al Chelsea la Fifa ha rifilato una copia

In questa notizia si parla di: trump - chelsea - tenuto - trofeo

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

Il calcio totale del Psg è pronto a scatenarsi sul Chelsea sotto gli occhi di Donald Trump (El Paìs) - Questa sera il Psg affronterà il Chelsea nella finale del Mondiale per club. Allo stadio sarà presente anche Donald Trump, elogiato a più riprese da Gianni Infantino.

Psg-Chelsea, la finale del Mondiale per Club: è arrivato anche Trump allo stadio | Diretta - Dopo il trionfo in Champions Luis Enrique dà l'assalto alla quinta coppa stagionale. Dall'altra parte gli inglesi guidati dall'allenatore italiano, che vuole ripetere quanto fatto in Conference

MONDIALE PER CLUB - Il vero trofeo l'ha tenuto Trump, al Chelsea solo una replica https://ift.tt/YCdFv1g Vai su X

Prima di alzare la Coppa del mondo per club, il capitano del Chelsea Reece James ha lanciato uno sguardo a Donald Trump che sembrava dirgli: "Ma quindi resti qua? Anche mentre alziamo il trofeo?". Ancor più evidente è stato il disappunto di Cole Palmer, Vai su Facebook

Il Chelsea non ha il trofeo originale del Mondiale per Club, se l’è tenuto Donald Trump: “Un…; Perché Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per club; Donald Trump si tiene il trofeo originale del Mondiale per Club: al Chelsea campione solo una copia.

Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per Club, al Chelsea una copia: “L’originale ce l’ho io” - Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa: "Il trofeo vero del Mondiale per Club ce l'ho qui alla Casa Bianca ... Lo riporta fanpage.it

Perché Trump si è tenuto il trofeo del Mondiale per club - Quella originale la conserva il presidente americano alla Casa Bianca ... msn.com scrive