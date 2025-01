Donnapop.it - Achille Lauro cita Fedez dopo che Corona ha rivelato la sua storia con Chiara Ferragni: ecco cosa ha detto

Leggi su Donnapop.it

hadello scandalo che lo ha travolto? Il cantante sarebbe stato l’amante di, mentre lei era ancora sposata conil video in cui Fabriziorivela i dettagli scottanti del matrimonio dei Ferragnez, l’imprenditrice digitale ha provato a scagionarsi da alcune accuse che le sono state fatte, in particolare da quella di aver cacciato di casa il suo ex marito da un momento all’altro. In realtà,ha voluto sottolineare che lo abbia fatto soloaver scoperto i tradimenti di lui con Angelica Montini.Fonte: InstagramFonte: InstagramFonte: InstagramFonte: InstagramSubito, però, l’influencer ha dovuto fare i conti con la lingua lunga diche ha smentito – ancora una volta – la sua versione. L’ex Re dei Paparazzi, infatti, ha dito che l’unico motivo per cui fino a oggisia stata in silenzio sarebbero i tradimenti che a sua volta avrebbe fatto nei confronti di