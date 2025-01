You 5 | teaser trailer e prima immagine

Leggi su Cinefilos.it

You 5:Ecco il nuovoufficiale di You 5, stagione che concluderà la celebre serie Netflix sulle “avventure” di Joe Goldberg, ancora una volta con il volto di Penn Badgley.A marzo 2023 è stato annunciato che You si sarebbe conclusa con la quinta stagione. In quel momento, è stato anche rivelato che i produttori esecutivi della serie Michael Foley e Justin Lo avrebbero assunto il ruolo di showrunner per la stagione finale, con Sera Gamble che è rimasta a bordo come produttrice esecutiva.Tutto quello che c’è da sapere su YouYou è stato sviluppato da Sera Gamble e Greg Berlanti, con Gamble come showrunner. La serie è prodotta da Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur e Alloy Entertainment in associazione con Warner Horizon Scripted Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo e Marcos Siega sono i produttori esecutivi.