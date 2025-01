Ilrestodelcarlino.it - Ultimi giorni di gara per i lavori al ponte sul fiume Borello

È in corso la procedura diper individuare la ditta a cui affidare i- per oltre 535mila euro – riguardanti l’adeguamento delle barriere stradali e manutenzione straordinaria delle pile e impalcati delsul torrentesulla strada provinciale 29 "-Ranchio" al km 8+440 a Linaro di Mercato Saraceno. Lunedì scadranno i termini per presentare le offerte economiche. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del, con interventi di pulizia da vegetazione, rinforzo dei timpani in muratura con inserimento di catene, rinforzo e riparazione localizzate delle pile in muratura e degli archi in calcestruzzo, demolizione e nuova realizzazione di cordoli e guardrail e il rifacimento delle pavimentazioni stradali. Ilsul torrenteè costituito da 5 campate composte da 5 archi ribassati con timpani in muratura e spalle e pile in cemento armato.