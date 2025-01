Trump accusa Biden dopo lo schianto su Washington | Ha messo gente con problemi psichiatrici a gestire il traffico aereo

Leggi su Open.online

Le autorità americane indagheranno sulle cause dell’incidentenel quale la scorsa notte asono morte 67 persone, ma Donaldha già le idee chiare su quale sia il problema di fondo che piaga l’aviazione civile americana: la presenza di molti controllori di volo non all’altezza del loro compito, consentita se non incoraggiata negli anni passati dall’Amministrazione. È un’pesantissima quella cheevoca nella conferenza stampa alla Casa Bianca del day after della tragedia. Si guarda, per ora, dall’indicare una correlazione causa-effetto certa. Ma nonappena passa dalle parole di dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime all’analisi dell’accaduto,punta il dito contro l’Amministrazione del suo predecessore. «Nel 2016 io avevo posto i più alti standard di sicurezza come parametro guida per l’aviazione civile, loro li hanno riabbassati e hannodavanti a tutto scelte politiche».