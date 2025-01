Metropolitanmagazine.it - The Who annunciano due concerti in Italia per il 2025: le date

La leggendaria band britannica The Who è pronta a tornare inper due imperdibili, domenica 20 luglioallo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglioall’Ippodromo Snai San Siro di Milano. The Who ritornano innel, ecco quandoA due anni dalla spettacolare esibizione a Firenze Rocks 2023 insieme all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dopo decenni di successi e di evoluzione musicale, una delle band rock più iconiche di tutti i tempi, i The Who, sono pronti a tornareinper due eventi che promettono di essere un’esperienza unica, tra classici intramontabili e il loro inconfondibile sound che ha segnato la storia del rock. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di mercoledì 5 febbraio su livenation.it. Dopo il grande successo delle precedenti tournée, il duo leggendario, composto da Roger Daltrey (voce) e Pete Townshend (chitarra), sarà accompagnato da una formazione che include alcuni dei migliori musicisti del panorama rock internazionale.