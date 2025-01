Oasport.it - Speed skating, nuova sfida per l’Italia a Milwaukee: Davide Ghiotto guida le fila del gruppo tricolore

Quarta tappa della Coppa del Mondo diall’orizzonte. Sull’anello di ghiaccio del Pettit National Ice Center di(USA), andrà in scena un tre-giorni che andrà a definire il quadro della situazione nell’ambito delle varie graduatorie di specialità. Da domani al 2 febbraio i pattinatori si daranno battaglia e le attese in casa Italia non mancano.è l’atleta più atteso. Reduce dallo straordinario record del mondo nei 10000 metri a Calgary (Canada), il vicentino vuol dar seguito al proprio incedere. Nello schedule di questo appuntamento saranno i 5000 metri e il team pursuit a vederlo protagonista. Terrà sicuramente banco lacon il norvegese Sander Eitrem nei 5 km, capace di batteresu questa distanza a Pechino (Cina), senza dimenticare la conquista del titolo continentale Allround a Heerenveen (Paesi Bassi).